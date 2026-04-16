psicodramma roma con il romanismo che ha scaricato ranieri

Oggi il quotidiano Il Romanista dedica la prima pagina a una situazione di forte tensione all’interno del club di calcio, evidenziando un cambio di allenatore dopo le recenti decisioni della dirigenza. La testata presenta il tema con un tono diretto, focalizzandosi sugli avvenimenti e sui protagonisti coinvolti, senza entrare in analisi o interpretazioni. La notizia riguarda le dimissioni o il licenziamento di un allenatore e le reazioni interne alla squadra, senza fornire dettagli sui motivi o sulle conseguenze future.

Oggi il quotidiano il Romanista sbatte il mostro in prima pagina. Il mostro è lo psicodramma della Roma dei Friedkin, dei Ranieri, dei Gasperini. Con ciascuno che tira dalla propria parte. Titolone a tutta pagina: “Ma come si fa?” E ancora: “Il senior advisor (ossia Ranieri, ndr) scredita l’allenatore, la proprietà non decide, i giocatori non conosco il futuro. Affrontiamo l’Atalanta, tra le più in forma, senza sette giocatori. A parte i tifosi, qualcuno pensa alla Roma?” Due gli editoriali in prima pagina, uno recita “Urla del silenzio”, che comincia così: “Sono passati sei giorni da quando Claudio Ranieri ha delegittimato Gasperini nell’esercizio delle sue funzioni (.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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