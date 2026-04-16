Sabato si disputa la partita tra Lorient e Marsiglia, valida per la trentesima giornata di Ligue 1. L'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva e sono disponibili notizie, statistiche e le probabili formazioni delle due squadre. Il pronostico indica un avvio difficile per il Marsiglia, che cerca punti importanti in questa fase della stagione.

Lorient-Marsiglia è una partita della trentesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Nel corso della settimana il Lorient ha annunciato che il prossimo anno, l’attuale tecnico Pantaloni, non sarà alla guida della squadra. Sembrava, all’inizio dell’anno e per buona parte della stagione, che i padroni di casa potessero riuscire a rimanere in alto e chissà, magari prendersi una qualificazione europea: niente di più sbagliato, una serie clamorosa di sconfitte ha chiuso i conti. Anche se la salvezza non è davvero in discussione. Sarà un’altra stagione quasi anonima per il...🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Lorient-Marsiglia: il saluto inizia male

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