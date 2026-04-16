Pronostico Lille-Nizza | respinti tutti gli assalti

Sabato si disputa la partita tra Lille e Nizza, valida per la trentesima giornata di Ligue 1. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e sono disponibili notizie, statistiche e probabili formazioni. Il pronostico indica che tutte le offensive sono state respinte, suggerendo una possibile conclusione equilibrata o di scarsa prolificità offensiva.

Lille-Nizza è una partita della trentesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Quattro vittorie di fila in campionato – nelle ultime cinque solamente l’Aston Villa, in Europa League, ha battuto il Lille – permettono alla squadra padrona di casa di avere in mano il proprio destino da qui alla fine dell’anno. Il terzo posto, quello che garantisce la qualificazione diretta alla Champions League, è decisamente alla portata. Il Lille ospita inoltre una squadra, il Nizza, che in maniera anche abbastanza clamorosa si ritrova a lottare per la salvezza. Sono quattro i punti di vantaggio sulla zona che costringerebbe gli ospiti a fare lo spareggio alla fine dell’anno, e questo non è sicuramente un margine troppo ampio.🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Lille-Nizza: respinti tutti gli assalti Notizie correlate Barcellona, futuro blindato: c’è l’accordo per il rinnovo di Fermín López! Respinti gli assalti estivi: i dettagliBarcellona, futuro blindato: c’è l’accordo per il rinnovo di Fermín López! Respinti gli assalti estivi: i dettagli Gila Lazio, decisione presa per il... Parigi-Nizza 2026: tutti gli italiani in gara. L’esperto Trentin guida gli otto azzurri al viaDopo le prime classiche del nord è ora tempo di affrontare i primi appuntamenti delle corse a tappe. Contenuti utili per approfondire Pronostico Lille-Nizza: respinti tutti gli assaltiLille-Nizza è una partita della trentesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it Pronostico Nizza-Brest, missione quarto posto per i rossoneriAnche il Nizza fa parte del terzetto di squadre che si contendono il biglietto migliore per la prossima edizione delle coppe europee e anche il Nizza, proprio come ha fatto il Lille, all’ultima uscita ... corrieredellosport.it