Pronostico Inter-Cagliari un decennio senza vittorie | tricolore più vicino

Venerdì alle 20:45 si affrontano Inter e Cagliari nella trentatreesima giornata di Serie A. La sfida rappresenta un’occasione per l’Inter di interrompere una lunga serie senza vittorie contro questa squadra, che dura ormai dieci anni. La partita sarà trasmessa in diretta tv e disponibile in streaming, con analisi su statistiche, formazioni e pronostici.

Inter-Cagliari è una partita valida per la trentatreesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. A Como, domenica scorsa, l’ Inter ha dato dimostrazione, per l’ennesima volta, delle sue straordinarie doti offensive e realizzative, che in Serie A continuano a non avere eguali (miglior attacco con 75 gol). I nerazzurri l’hanno spuntata 4-3 in riva al lago, trascinati dalle doppiette di Dumfries e Thuram. E questo nonostante i lariani abbiano dominato a livello di gioco (60% del possesso palla ed il triplo degli xG prodotti) e siano anche riusciti ad avere più occasioni rispetto alla capolista del campionato.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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