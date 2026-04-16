Pronostico Angers-Le Havre | tre punti salvezza

Sabato si gioca la partita tra Angers e Le Havre, valida per la trentesima giornata di Ligue 1. La sfida si svolge in un momento in cui entrambe le squadre cercano di ottenere punti per la salvezza. La partita sarà trasmessa in diretta tv e sarà possibile consultare le statistiche, le formazioni probabili e le notizie aggiornate prima del calcio d'inizio.

Angers-Le Havre è una partita della trentesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Trentatré punti e ventinove. Angers e Le Havre si affrontano nella serata di sabato sapendo che è una partita che può indirizzare definitivamente la stagione. I padroni di casa, con una vittoria, vedendo la classifica, possono davvero mettere il punto esclamativo alla salvezza. Il Le Havre, invece, sa benissimo che dal proprio canto, con un Nizza che ha le qualità di tirarsi fuori dalle sabbie mobili, non può permettersi nessun passo falso. E questo concetto sembra essere entrato nella testa dei giocatori ospiti che nel corso delle ultime cinque partite hanno portato tre risultati utili.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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