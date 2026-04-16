Promuovere una band ai tempi di TikTok

Da ilpost.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un articolo recente ha sollevato accuse contro i Geese, sostenendo che la band sia stata creata artificialmente. La pubblicazione ha suscitato reazioni e discussioni tra gli appassionati di musica e gli addetti ai lavori. La vicenda si concentra sulle modalità di formazione e promozione del gruppo, senza che siano ancora state fornite prove concrete a supporto delle affermazioni. La polemica si inserisce nel più ampio dibattito sulla trasparenza nel mondo dello spettacolo.

Un criticato articolo che ha accusato i Geese di essere costruiti a tavolino sta facendo discutere di tecniche e strategie controverse ma ormai comuni Tutto è partito da un post pubblicato su Substack lo scorso 1° aprile da Eliza McLamb, una cantautrice statunitense, intitolato “Finti fan: dentro l’agenzia che crea i tuoi gusti musicali”. Basandosi su una recente intervista degli stessi fondatori, l’articolo descrive le aggressive e controverse strategie promozionali dell’agenzia Chaotic Good, specializzata nel rendere virali cantanti e band su Instagram e TikTok attraverso delle campagne (che chiamano “narrazioni”) che facciano sembrare gli artisti più discussi e apprezzati di quanto siano in realtà.🔗 Leggi su Ilpost.it

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