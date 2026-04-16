A Cosenza, i partecipanti alle attività formative del Programma GOL Calabria si trovano in una fase di attesa dopo la fine dei corsi. Molti di loro sono in attesa di sostenere gli esami, mentre altri non hanno ancora ricevuto indicazioni chiare sulla prosecuzione delle procedure. La situazione ha generato un senso di incertezza tra i cittadini coinvolti, che sperano in aggiornamenti prossimi.

A Cosenza, la conclusione delle attività formative legate al Programma GOL Calabria si è trasformata in un periodo di attesa e incertezza per numerosi cittadini. Daniele, uno dei partecipanti coinvolti nel progetto regionale, ha segnalato come, nonostante i corsi e gli stage siano terminati lo scorso novembre e il trentuno dicembre, non vi sia ancora alcuna comunicazione ufficiale riguardo alle prove finali necessarie per completare il percorso. La gestione del post-formazione sembra essere incappata in una serie di comunicazioni contrastanti che lasciano i corsisti in un limbo organizzativo. Secondo quanto riferito da Daniele, chi ha frequentato i corsi gratuiti indetti dalla Regione Calabria si trova oggi a fronteggiare versioni divergenti sulle responsabilità della gestione degli esami.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Programma GOL Calabria: corsisti nel limbo tra esami e incertezza

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