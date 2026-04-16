Una docente è stata accoltellata a Bergamo, situazione che ha attirato l’attenzione delle autorità e della scuola. In occasione di un evento, il ministro ha premiato uno studente che si era distinto per aver difeso la professoressa coinvolta nell’incidente. Durante la cerimonia, anche la docente ferita ha partecipato tramite collegamento, rivolgendo un messaggio ai presenti. L’attenzione si è concentrata sulla vicenda e sull’azione dello studente.

Alla cerimonia è intervenuta in collegamento anche la professoressa Mocchi, che ha voluto rivolgere un messaggio diretto al suo studente: “Hai avuto un coraggio che mi ha sorpreso” È stato premiato dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, lo studente intervenuto per dife.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Prof accoltellata a Bergamo, Valditara premia lo studente che ha difeso Chiara Mocchi: "Molto coraggioso, un esempio"

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