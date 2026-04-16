Nicola Procaccini, membro di spicco di un gruppo politico europeo, ha dichiarato che il suo partito non intende entrare nel Partito popolare europeo, preferendo invece mantenere una direzione politica diversa. La sua posizione arriva in risposta a un articolo che aveva ipotizzato un possibile ingresso nel gruppo dei cristiano-democratici, sottolineando invece la volontà di seguire un percorso di cambiamento dell’Europa partendo da una prospettiva di destra.

Nicola Procaccini, co-presidente di Ecr, risponde a Il Foglio che aveva ipotizzato e auspicato un’adesione di FdI al gruppo dei popolari rilanciando l’azione che Giorgia Meloni sta portando avanti per cambiare gli assetti politici dell’Europa. La lettera di Procaccini. “Leggo con attenzione l’ articolo pubblicato su Il Foglio,- scrive Procaccini- che suggerisce come approdo naturale per Fratelli d’Italia l’ingresso nel Partito Popolare Europeo, quasi fosse l’unica via per una piena legittimazione europea. È una lettura che rispetto, ma che non condivido. L’appartenenza di FdI al gruppo dei Conservatori europei non è una scelta tattica, ma una scelta identitaria, costruita nel tempo e radicata in una visione politica precisa.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Procaccini al Foglio: “Entrare nel Ppe? No, grazie. Stiamo cambiando l’Europa da destra”

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