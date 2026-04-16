Un uomo di 32 anni proveniente dalla provincia di Napoli è stato denunciato dai Carabinieri di Priverno con l’accusa di aver truffato una giovane del luogo. La vicenda riguarda l’affitto di una casa vacanze inesistente, pubblicizzata online e promessa come disponibile a Roccaraso. La donna aveva contattato il 32enne per prenotare l’alloggio, ma successivamente si è scoperto che la casa non esisteva.

I Carabinieri di Priverno hanno individuato un uomo di 32 anni residente in provincia di Napoli come presunto responsabile di una truffa online ai danni di una giovane del posto. L’uomo avrebbe pubblicizzato una falsa offerta di affitto per una casa vacanze a Roccaraso, inducendo la vittima a versare 150 euro per una prenotazione mai esistita. Le indagini dei Carabinieri Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso avvio nella mattinata di ieri, quando i militari della Stazione di Priverno hanno concluso una mirata attività investigativa. L’input è arrivato dalla denuncia presentata da una giovane di 23 anni residente nella stessa zona, la quale aveva raccontato di essere stata vittima di una frode online.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Priverno, così affittava online una casa vacanze inesistente a Roccaraso: 32enne nei guai

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