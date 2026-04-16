Print di via delle Industrie a Latina Scalo tutte le perplessità

A Latina Scalo, il progetto relativo all’area di via delle Industrie è stato nuovamente discusso in commissione Urbanistica, dopo la prima riunione della settimana precedente. I consiglieri comunali hanno manifestato alcune perplessità riguardo allo sviluppo dell’intervento, anche se il progetto stesso è stato confermato. La discussione ha coinvolto le varie posizioni all’interno dell’ente locale, senza ancora arrivare a una decisione definitiva.

Il progetto c’è, ma ci sono anche le perplessità dei consiglieri comunali sul suo sviluppo. Il print di Latina Scalo (quello relativo all’area di via delle Industrie) è tornato in commissione Urbanistica, dopo la prima presa di contatto della settimana scorsa. Il print di Latina Scalo Un print.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Ex Scalo Merci, Guerra: "Tutte le persone sistemate con dignità"Dopo le critiche dell'opposizione, il sindaco chiarisce la destinazione delle persone che vivevano nell’area: "Otto uomini e una donna ora ospitati... Nuova bretella a Narni scalo, “rivoluzione” viabilità: tutte le modificheCome cambia il traffico con la realizzazione della strada di collegamento tra via Capitonese e la parte alta di via Tuderte Proseguono i lavori del... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Ritorno all’analogico: Polaroid Hi-Print 3×3 trasforma le foto digitali in stampe personalizzate; Polaroid Hi-Print 3×3, la stampante che diventa anche cornice; Polaroid presenta la nuova stampante fotografica istantanea Hi-Print 3×3; Riqualificazione Piazza Giovanni XXIII. Napoli Print & Cut: innovazione, connessioni e opportunità con Gruppo Marino Tra i protagonisti del Napoli Print & Cut, evento di riferimento per il mondo della stampa, della comunicazione visiva e del marketing, non poteva mancare Gruppo Marino Con - facebook.com facebook