Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas all’ingrosso oggi si aggira intorno a 0,413 euro per metro cubo standard (Smc), equivalenti a circa 43,46 euro per megawattora (MWh). La quotazione si riferisce al valore del PSV al 16 aprile 2026 e rappresenta un dato di mercato aggiornato in tempo reale. Questo prezzo riflette le condizioni attuali del mercato del gas e le variazioni rispetto ai giorni precedenti.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 16 Aprile 2026, è pari a circa 0,413 euroSmc (pari a 43,46 euroMWh). Questo prezzo rappresenta il riferimento principale per il mercato italiano del gas naturale all’ingrosso. Negli ultimi giorni il prezzo del PSV ha mostrato una tendenza al ribasso rispetto ai valori registrati a inizio mese. Dopo aver toccato un massimo di 58,06 euroMWh (0,551 euroSmc) il 1 Aprile 2026, il prezzo si è progressivamente ridotto, con alcune oscillazioni, fino agli attuali 43,46 euroMWh (0,413 euroSmc). La diminuzione è stata particolarmente marcata negli ultimi cinque giorni, segnalando una fase di maggiore stabilità e un ritorno verso valori più contenuti, probabilmente in risposta a una domanda più debole e a condizioni di mercato favorevoli.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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