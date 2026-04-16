Prevenzione e consapevolezza la Fnp Cisl Arezzo promuove un seminario sul tumore al seno

Il 18 aprile alle 9.30 si terrà un seminario presso la Borsa Merci di Arezzo organizzato dalla FNP CISL, in collaborazione con il Coordinamento di Genere e ANTEAS. L’iniziativa, intitolata “Superare l’ostacolo della paura”, si concentrerà sulla prevenzione del tumore al seno e mira a sensibilizzare il pubblico sull’importanza della diagnosi precoce. L’evento si rivolge a cittadini interessati a conoscere meglio questa tematica.

Sabato 18 aprile, alle 9.30, nei locali della Borsa Merci di Arezzo, la FNP CISL Arezzo, insieme al Coordinamento di Genere e ad ANTEAS, promuove il seminario “Superare l’ostacolo della paura”, dedicato alla prevenzione del tumore al seno. L’iniziativa, realizzata con la collaborazione.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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