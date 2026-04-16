Pozzuoli | addio al Prof Carmine Amodio

A Pozzuoli si piange la scomparsa del professore Carmine Amodio, deceduto ieri. La comunità locale si è riunita per ricordarlo, mentre i familiari si preparano a salutare il loro caro. La notizia ha suscitato cordoglio tra amici e conoscenti, molti dei quali hanno espresso il loro dolore sui social. Il professore era conosciuto per il suo impegno nel settore educativo e culturale della zona.

La comunità di Pozzuoli piange la scomparsa del prof. Carmine Amodio, venuto a mancare all’affetto dei suoi cari nella giornata di ieri. Uomo di cultura e figura stimata, Carmine lascia un ricordo profondo in quanti lo hanno conosciuto, apprezzandone le qualità umane e professionali. Accanto a lui, fino all’ultimo, la moglie Adele Di Bonito e l’intera famiglia, che ne annunciano con dolore la perdita insieme ai figli, ai nipoti e ai parenti tutti. I funerali si terranno oggi, 16 aprile 2026, con partenza alle 9.15 dalla casa dell’estinto per la chiesa di Sant’Artema a Monterusciello, dove amici, conoscenti ed ex allievi potranno rivolgergli l’ultimo saluto.🔗 Leggi su Ilblogdigio.it Notizie correlate Addio al prof Gianni Immovilli. Cordoglio e gratitudine di UnimoreL’Università di Modena e Reggio ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa del prof. Leggi anche: Stroncato da un malore improvviso: addio al prof Gaspare Nevola