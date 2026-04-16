povera italia eliminata dai mondiali

Sono passati quindici giorni dall’eliminazione della nazionale italiana dai Mondiali di calcio, un evento che ha scosso il paese. La sconfitta è stata definita come il risultato di problemi tecnici e mancanza di preparazione, piuttosto che di sfortuna. La partita conclusiva ha lasciato molti tifosi delusi e ha sollevato discussioni sul futuro del calcio nazionale. La squadra non è riuscita a conquistare il passaggio del turno e questa sconfitta ha suscitato reazioni diverse tra gli appassionati.

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Italia eliminata ai rigori, passa la Bosnia: azzurri per la terza volta di fila fuori dal Mondiale.

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