Poste Italiane al via i lavori del progetto Polis nell' ufficio di Bisaccia

Poste Italiane ha avviato i lavori di ammodernamento nell’ufficio postale di Bisaccia. L’intervento riguarda le strutture dell’ufficio e prevede interventi di miglioramento per ottimizzare i servizi offerti ai cittadini. L’obiettivo è garantire un’accoglienza più efficiente e servizi più rapidi, in linea con le iniziative del progetto Polis, promosso dall’azienda per aggiornare i propri punti di servizio.

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Bisaccia è interessato da interventi di ammodernamento che miglioreranno la qualità dei servizi e dell’accoglienza, garantendo ai cittadini i servizi previsti dal progetto Polis di Poste Italiane, l’iniziativa che renderà semplice e veloce.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Fontanarosa, al via i lavori del progetto "Polis" nell'ufficio di Poste ItalianePresso l’ufficio postale di Fontanarosa sarà possibile richiedere ed ottenere i servizi Inps, i certificati anagrafici e di stato civile, il codice... Poste Italiane, al via i lavori del progetto "Polis" nell'ufficio di Melito IrpinoPoste Italiane comunica che l’ufficio postale di Melito Irpino è interessato da interventi di ammodernamento che miglioreranno la qualità dei servizi... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Poste Italiane: al via il lavoro nell'ufficio di Pieve Santo Stefano; Poste italiane: al via i lavori del Progetto Polis nell'ufficio postale di Fumane; Poste italiane: al via i lavori del progetto Polis nell’ufficio postale di Pieve Santo Stefano; Poste Italiane, al via 3ª edizione del premio giornalistico Tg Poste. Poste Italiane e Polizia di Stato insieme a Sala Consilina: al via il progetto Guida SicuraPoste Italiane e Polizia Stradale promuovono la sicurezza stradale a Sala Consilina. Un programma di formazione per dipendenti su prevenzione e guida responsabile ... infocilento.it Poste italiane: al via i lavori del progetto Polis nell’ufficio postale di Pieve Santo StefanoLa continuità dei servizi sarà garantita da un ufficio postale mobile nelle adiacenze dell’ufficio postale ... msn.com Sabato 18 aprile la presentazione ufficiale con annullo filatelico in collaborazione con Poste Italiane - facebook.com facebook