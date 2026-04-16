Poste Italiane al via i lavori del progetto Polis nell' ufficio di Bisaccia

Da avellinotoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Poste Italiane ha avviato i lavori di ammodernamento nell’ufficio postale di Bisaccia. L’intervento riguarda le strutture dell’ufficio e prevede interventi di miglioramento per ottimizzare i servizi offerti ai cittadini. L’obiettivo è garantire un’accoglienza più efficiente e servizi più rapidi, in linea con le iniziative del progetto Polis, promosso dall’azienda per aggiornare i propri punti di servizio.

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Bisaccia è interessato da interventi di ammodernamento che miglioreranno la qualità dei servizi e dell’accoglienza, garantendo ai cittadini i servizi previsti dal progetto Polis di Poste Italiane, l’iniziativa che renderà semplice e veloce.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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