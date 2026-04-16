Pol Espargarò | i rivali hanno scoperto il punto debole di Marc Marquez

Durante la stagione 2026, si è parlato molto delle difficoltà di Marc Marquez, che secondo alcune fonti sarebbe stato individuato come più vulnerabile dai suoi rivali. Pol Espargarò ha commentato che le altre squadre hanno scoperto il punto debole del campione, evidenziando una maggiore attenzione nei confronti delle sue aree di criticità. La discussione si concentra sulla capacità di Marquez di adattarsi alle nuove sfide e sulla strategia adottata dai suoi avversari.

"> La Sfida di Marc Marquez nella Stagione 2026. Marc Marquez sta affrontando una stagione molto diversa rispetto al trionfale 2025. Quest’anno, il campione del mondo si trova a competere molto più intensamente con i suoi avversari, secondo quanto dichiarato da Pol Espargaro, che crede che i rivali di Marquez abbiano imparato a sfruttare le sue vulnerabilità. Dopo essersi unito a Ducati e aver dominato le prime gare della stagione scorsa, il secondo anno di Marquez con il team è iniziato con diverse difficoltà. Attualmente, dopo tre gare del 2026, ha portato a casa una sola vittoria nella Sprint, su un totale di sei gare disputate tra le varie formati.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Pol Espargarò: i rivali hanno scoperto il punto debole di Marc Marquez. Notizie correlate Leggi anche: Pol Espargaro sostiene Marc Marquez: COTA potrebbe essere la sua rinascita nel MotoGP. Leggi anche: Marc Marquez: perché i suoi rivali lo considerano imbattibile e ineguagliabile nel motociclismo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: VIDEO - Marquez: A Portimao sentivo la tensione al box, non in moto; Pol Espargaró analizza MotoGP 2026: Aprilia sorprende, Ducati vacilla, Acosta sale verso la gloria.; Scott Redding accende la controversia in MotoGP: l'eredità di Marc Marquez è costruita sul favoritismo?. Pol Espargarò: i rivali hanno scoperto il punto debole di Marc Marquez.Marc Marquez sta affrontando una stagione molto diversa rispetto al trionfale 2025. Quest’anno, il campione del mondo si trova a competere molto più intensamente con i suoi avversari, secondo quanto d ... napolipiu.com MotoGP, Pol Espargarò al posto di Vinales conKtm Tech3 a Brno. Torna BastianiniCi sarà un volto nuovo nel box di Red Bull KTM Tech3 in Repubblica Ceca: Pol Espargarò sostituirà Maverick Vinales nel GP di Brno, in programma questo fine settimana e che potrete seguire live su ... sport.sky.it