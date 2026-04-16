Pizzaiolo come figura professionale del Made in Italy alimentare dibattito a Parma con Dovilio Nardi
A Parma si è svolto un dibattito tra istituzioni, associazioni e consumatori sulla figura del pizzaiolo come professione legata al “Made in Italy” alimentare. L'incontro ha riguardato il riconoscimento ufficiale di questa professione e la sua tutela all’interno del settore. Durante l’evento sono stati presentati vari interventi e si sono scambiati punti di vista su come valorizzare il ruolo del pizzaiolo nel panorama gastronomico nazionale.
A Parma confronto tra istituzioni, associazioni e consumatori sul riconoscimento della professione di pizzaiolo. Convocato anche da Dovilio Nardi di Nipfood (Nazionale Italiana Pizzaioli) - volto noto della ristorazione locale che a Forlì guida la sua scuola di formazione per pizzaioli -.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Notizie correlate
Export alimentare: boom del Made in Italy, record da 25 miliardiLe esportazioni alimentari italiane guidate dal settore della trasformazione hanno registrato una crescita del 9,2% nel 2025, raggiungendo un valore...
“Finanza a servizio del Made in Italy”: a Napoli la terza edizione del convegno IPE in occasione della giornata di celebrazione del Made in ItalySi terrà il 15 aprile, presso l’Aula Magna dell’IPE in Via Pontano 36, il convegno “Finanza a servizio del Made in Italy”, terzo incontro del ciclo...