Pizzaiolo come figura professionale del Made in Italy alimentare dibattito a Parma con Dovilio Nardi

A Parma si è svolto un dibattito tra istituzioni, associazioni e consumatori sulla figura del pizzaiolo come professione legata al “Made in Italy” alimentare. L'incontro ha riguardato il riconoscimento ufficiale di questa professione e la sua tutela all’interno del settore. Durante l’evento sono stati presentati vari interventi e si sono scambiati punti di vista su come valorizzare il ruolo del pizzaiolo nel panorama gastronomico nazionale.