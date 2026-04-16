Pisa stop al parcheggio nel Vallo | il verde vince sulla burocrazia

A Pisa, le pratiche burocratiche e le questioni urbanistiche hanno portato a una decisione che blocca l’idea di creare un parcheggio pubblico nel Vallo del Giardino Scotto. Dopo settimane di discussioni, la realizzazione di un’area di sosta nel sito è stata fermata, lasciando spazio a un nuovo scenario che privilegia il mantenimento del verde rispetto ai progetti di sviluppo urbanistico.

Le recenti dinamiche burocratiche e urbanistiche riguardanti il Vallo del Giardino Scotto a Pisa sembrano aver invertito la rotta rispetto al progetto di realizzazione di un parcheggio pubblico. Una coalizione di associazioni ambientaliste, che include Comitato Difesa Alberi Pisa, Comitato per la difesa di Coltano, Fiab Pisa, Italia Nostra Pisa, La Città Ecologica aps e Lipu, ha segnalato come l’iter procedurale sia attualmente bloccato, aprendo la strada a una possibile valorizzazione dell’area come spazio verde. Un elemento determinante nella stasi del piano proposto da Pisamo riguarda la natura stessa della destinazione d’uso dell’area nel Piano operativo comunale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pisa, stop al parcheggio nel Vallo: il verde vince sulla burocrazia Notizie correlate Parcheggio nel Vallo del Giardino Scotto, gli ambientalisti: "Progetto fermo, si valorizzi l'area verde""Si apre qualche spiraglio contro la realizzazione di un parcheggio nel Vallo del Giardino Scotto?". Parcheggio nel Vallo del Giardino Scotto: nuovo appello dalla cultura per il noOltre 100 firme di personalità di varie discipline sostengono un documento contro la previsione. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il Comune di Roma ha concesso un terreno senza poterlo fare: stop dei giudici al parcheggio da 300 posti; Stop alla variante Carron. Maxi tavolata per fermarla; Giardino Scotto, parcheggio in stallo; Olbia | addio parcheggi al Molo Brin nasce l’arena da 1500 posti. Parcheggi al posto del verde. A Pisa il fronte del no supera le 1500 firme: Stop nuovo traffico e autoPisa, 1 febbraio 2026 – La protesta sosta ai parcheggi. Per la precisione, le polemiche investono i due nascituri parcheggi nel vallo del Giardino Scotto e di via Maccatella alle Piagge. La petizione ... lanazione.it Biglietti Pisa-Genoa, già esaurito il settore ospitiGenova – Biglietti del settore ospiti (25 euro più diritti di prevendita) esauriti in una manciata di minuti. I tifosi genoani si preparano alla trasferta di domenica all’Arena Garibaldi di Pisa ... ilsecoloxix.it Thriller molto belli... Libreria Fogola Pisa facebook Buongiorno da Pisa #Carabinieri #PossiamoAiutarvi #ForzeArmate #Difesa #16aprile x.com