Pirelli cresce ancora nell’utile e blinda il mercato Usa con l’aiuto del governo

Pirelli ha registrato un aumento dei profitti, consolidando la propria posizione nel mercato statunitense. La società ha beneficiato di interventi da parte del governo italiano, che hanno rafforzato la sua stabilità finanziaria. In questo modo, l’azienda ha rafforzato la propria presenza e ha continuato a crescere, evidenziando una strategia di espansione e consolidamento nel settore.

Falliti tutti i tentativi tra soci italiani e cinesi per spingere questi ultimi sotto il 10%, al fine di permettere alla Bicocca di continuare a presidiare un mercato strategico come quella statunitense, l’esecutivo ha attivato i poteri speciali, neutralizzando Sinochem. Che potrà avere non più di due rappresentanti nel board. E alla fine, per il governo la missione è compiuta Volendo guardare la luna e non il dito, Pirelli ha salvato se stessa, anche con l’aiuto del governo italiano. Il mercato americano, che vale un quinto dei ricavi della Bicocca, è salvo. Ma non perché i cinesi di Sinochem, oggi ancora azionisti di Pirelli al 34% seppur...🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Pirelli cresce ancora nell’utile e blinda il mercato Usa (con l’aiuto del governo) Notizie correlate Trump blinda l’asse con Meloni: «Ottima leader, cerca sempre di aiutare». L’ira del Pd: «Governo smentisca l’aiuto dell’Italia in guerra illegale»Mentre il Medio Oriente brucia e l’Iran annuncia di poter resistere al conflitto per altri sei mesi, Donald Trump ridisegna la mappa delle alleanze... Pirelli: la corsa contro il tempo per salvare il mercato USAIl 17 marzo 2026, a Palazzo Chigi, si sta giocando una partita cruciale per il futuro industriale italiano. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Pirelli, JPMorgan conferma view in uno scenario di crescita solida; PIRELLI - Golden Power ridimensiona ancora l'influenza di Sinochem; SUPERBIKE - gpone.com; Golden Power su Pirelli: supplemento di istruttoria. Pirelli cresce ancora nell’utile e blinda il mercato Usa (con l’aiuto del governo)Volendo guardare la luna e non il dito, Pirelli ha salvato se stessa, anche con l’aiuto del governo italiano. Il mercato americano, che vale un quinto dei ricavi della Bicocca, è salvo. Ma non perché ... formiche.net Pirelli: Tronchetti cresce ancora nel capitale e sale al 25,7%Aggiornato il patto per recepire incremento quota Camfin (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 mar - Marco Tronchetti Provera rafforza ancora la presa in Pirelli e sale al 25,7% del capitale del ... borsaitaliana.it Stefano Albertini nel CIR Challenger 2026 Il pilota bresciano torna nella serie che più volte lo ha visto protagonista con una Škoda Fabia RS Rally2 di MS Munaretto, pneumatici Pirelli e le note di Danilo Fappani Comincia a crescere l'attesa per un Camp facebook