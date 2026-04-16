Picchiato per una relazione clandestina | tre non doversi procedere e tre assoluzioni

Si è concluso il processo di primo grado avviato da un’indagine dei carabinieri di Erchie, coordinata dalla procura di Brindisi, con tre proscioglimenti per non doversi procedere e altrettante assoluzioni. La vicenda riguarda un episodio di violenza avvenuto tra più persone, legato a presunte relazioni clandestine. La decisione della corte arriva dopo le verifiche e le udienze svolte nel procedimento giudiziario.

BRINDISI - Si chiude con tre proscioglimenti per non doversi procedere e altrettante assoluzioni il processo di primo grado scaturito da un'indagine dei carabinieri della stazione di Erchie, coordinata dalla procura di Brindisi. Nel dicembre 2021 tre persone vennero raggiunte da misure cautelari.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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