A Pescara, la galleria Ceravento ospiterà la prima esposizione personale del pittore portoghese Dylan Silva, aperta al pubblico dal 18 aprile. La mostra presenta le opere realizzate dall’artista, che si concentra su temi legati alla gestione dello stress attraverso l’arte. L’evento durerà diverse settimane e sarà possibile visitarla durante gli orari di apertura della galleria.

La galleria Ceravento di Pescara aprirà le porte per la prima mostra personale del pittore portoghese Dylan Silva a partire dal 18 aprile. Il percorso espositivo, intitolato Fight or Flight, esplorerà le dinamiche psicofisiche della reazione umana allo stress e al pericolo attraverso dieci opere a olio su tela. L’appuntamento inaugurale è fissato per sabato 18 aprile alle ore 17, un momento in cui l’artista sarà presente in loco per accogliere il pubblico. La mostra rimarrà visitabile fino al 30 maggio, con aperture previste dal martedì al sabato nella fascia oraria dalle 15 alle 19. L’esposizione rappresenta un passaggio significativo per l’artista trentaduenne, che dopo aver preso parte alla fiera Roma Arte in Nuvola approda ora nel contesto artistico pescarese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pescara, Dylan Silva svela l’arte dello stress: arriva la mostra

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