Pesca e vendita di cetrioli di mare azzerati 48 anni di reclusione

Due persone coinvolte in un caso di pesca e vendita di cetrioli di mare sono state condannate a sei anni di reclusione e a una multa di centomila euro ciascuna. La sentenza arriva dopo un procedimento giudiziario che ha portato alla conferma della pena massima prevista per questo reato. La decisione segna la fine di un procedimento che ha coinvolto i soggetti accusati di aver violato le normative sulla pesca di questa specie marina.

GALLIPOLI - Erano stati condannati al massimo della pena: sei anni di reclusione e centomila euro di multa a testa. Quattro anni dopo, la Corte d’Appello di Lecce chiude il caso cetrioli di mare con una sentenza che spegne tutto: non doversi procedere per intervenuta prescrizione.Il dispositivo.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Notizie correlate

Botte al figlio di 5 anni, fratture a braccia e gamba: il padre condannato a 4 anni di reclusione a RagusaLesioni gravi e aggravate al figlio di 5 anni : radio e ulna del braccio sinistro, ulna del braccio destro e tibia e perone della gamba sinistra...

Rapina in farmacia a soli 18 anni: condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusioneEra finito in manette alla fine di agosto, fermato dai carabinieri dopo il colpo commesso insieme a un 16enne trentino alla farmacia Covi di Roncone,...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Roma, 360 chili di pesce fuorilegge: sequestrato nelle pescherie, finirà sulle tavole dei poveri; Beni strumentali - Nuova Sabatini; Nordsee, il fast food tedesco del pesce: la nostra review; Mercato ittico, nuova beffa. Il Comune dovrà restituire i fondi per i lavori a box e tettoia.

Pesca e vendita di cetrioli di mare, azzerati 48 anni di reclusioneDisposto in appello il non doversi procedere per intervenuta prescrizione per gli otto imputati condannati in primo grado a sei anni e a 100mila euro di multa a testa ... lecceprima.it

Questa è la prima catena di supermercati a vietare la vendita di sgombro in UK per proteggere la specie dalla pesca eccessivaWaitrose è il primo supermercato del Regno Unito a sospendere la vendita di sgombro per dire stop alla pesca eccessiva. La catena ha annunciato che indirizzerà i clienti verso alternative considerate ... greenme.it

Pesca illegale di anguille protette tra i fiumi Corno e Ausa: scatta il blitz dei forestali con un maxi sequestro. Un uomo è stato denunciato dopo un’operazione congiunta tra Corpo forestale regionale e Carabinieri Cities. Sequestrati esemplari, attrezzature, imba - facebook.com facebook

Pesca a strascico su Niscemi. Per la frana di gennaio i pm di Gela mettono sotto indagine quattro governatori: in totale gli indagati sono tredici x.com