Perdere l' amore | Stefano Sensi

Durante il periodo in cui ha indossato la maglia dell'Inter, Stefano Sensi ha subito due infortuni che hanno avuto un impatto significativo sulla sua carriera. Entrambi gli episodi sono stati caratterizzati da lesioni muscolari che hanno comportato periodi di inattività prolungati. Questi infortuni sono stati descritti come momenti difficili per il giocatore, influenzando le sue presenze e le sue prestazioni con la squadra nerazzurra.

Ci sono due infortuni di Sensi con la maglia dell’Inter che più degli altri contengono la fine della sua carriera ad alti livelli, e quando ci ho fatto caso, per una bizzarra associazione mentale, ho pensato subito a Ronaldo Nazário, al tendine rotuleo che cede in due tempi, prima contro il Lecce e poi contro la Lazio in modo ancora più fragoroso. In quel periodo ero così traumatizzato dalle ginocchia di Ronaldo da pensare che Calvario fosse un termine coniato per lui, tanto che mi ricordo il momento esatto a scuola in cui ho scoperto il significato cristologico e ci sono rimasto un po’ male. Il passaggio di Sensi nell’Inter è stato molto...🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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Perché soffriamo La risposta che ti libera dal senso di colpa | Omelia di Don Luigi Maria Epicoco

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