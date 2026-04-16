Perché Tagadà oggi non va in onda | il motivo

Da tpi.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, giovedì 16 aprile 2026, il programma televisivo Tagadà non è stato trasmesso come previsto. La pausa dalla messa in onda si verifica senza un annuncio ufficiale o spiegazione immediata da parte della produzione. La trasmissione, solitamente in onda in questa fascia oraria, è stata sostituita da programmi alternativi o blocchi pubblicitari. La mancata trasmissione di oggi ha suscitato alcune curiosità tra gli spettatori abituali.

. Perché Tagadà oggi, giovedì 16 aprile 2026, non va in onda su La7? Ve lo diciamo subito: il motivo della mancata messa in onda del programma condotto da Tiziana Panella è lo sciopero nazionale dei giornalisti che protestano per il mancato rinnovo del contratto di lavoro Fnsi-Fieg, ormai fermo da 10 anni. La Federazione nazionale della Stampa prosegue quindi la mobilitazione per la dignità dell’informazione che passa attraverso il rinnovo del contratto di lavoro, il recupero salariale e la difesa dei diritti, che non sono privilegi ma il modo con cui i giornalisti italiani stanno sulla scena dell’informazione e possono resistere alle pressioni dei potentati di turno.🔗 Leggi su Tpi.it

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