Perché oggi volano elicotteri a bassa quota su Viterbo | FOTO
Nella giornata di giovedì 16 aprile, numerosi elicotteri sono stati avvistati volare a bassa quota sopra Viterbo. Le loro rotte hanno suscitato l’interesse di molti residenti, alcuni dei quali hanno manifestato anche un certo disagio. Le immagini di questi voli sono state condivise sui social e hanno attirato l’attenzione di chi si trovava nella zona, creando un particolare movimento di persone e di curiosità nella città.
Elicotteri in volo a bassa quota su Viterbo. Hanno attirato l'attenzione (e in alcuni casi anche un po' di apprensione) dei residenti del capoluogo nella giornata di giovedì 16 aprile.Il rumore dei velivoli e la percezione di un passaggio particolarmente ravvicinato, avvenuto più volte, hanno.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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