Perché oggi volano elicotteri a bassa quota su Viterbo | FOTO

Nella giornata di giovedì 16 aprile, numerosi elicotteri sono stati avvistati volare a bassa quota sopra Viterbo. Le loro rotte hanno suscitato l’interesse di molti residenti, alcuni dei quali hanno manifestato anche un certo disagio. Le immagini di questi voli sono state condivise sui social e hanno attirato l’attenzione di chi si trovava nella zona, creando un particolare movimento di persone e di curiosità nella città.