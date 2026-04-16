Perché nel nuovo mondo multipolare c’è spazio anche per Kim

In Corea del Nord, il leader sta partecipando a una serie di incontri e incontri diplomatici, con un'agenda ricca di appuntamenti ufficiali. Nel contesto internazionale, si osserva un incremento delle attività diplomatiche del regime, che coinvolgono diversi attori e paesi. La presenza di Kim Jong Un in questo quadro si inserisce in un panorama globale sempre più multipolare, dove anche la Corea del Nord mantiene un ruolo attivo.

In Corea del Nord sta andando in scena un interessante valzer diplomatico. L’agenda di Kim Jong Un è piena di impegni. L’ultimo, incastonato tra test di nuove armi, lanci missilistici e tour in siti strategici in compagnia della figlia, Kim Ju Ae, è coinciso con uno storico incontro d’alto livello con il leader bielorusso Aleksander Lukashenko. Un incontro che ha rafforzato i legami bilaterali tra le parti che hanno firmato un trattato di amicizia e cooperazione per ampliare la collaborazione in vari settori. “L’ambasciata della Repubblica di Bielorussia nella Rpdc (Repubblica Popolare Democratica di Corea, ndr) aprirà entro il primo agosto 2026”, ha inoltre fatto sapere il governo bielorusso in un comunicato stampa, alludendo all’inaugurazione di una sede diplomatica oltre il 38esimo parallelo.🔗 Leggi su It.insideover.com

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