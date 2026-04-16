Perché i giornalisti scioperano il 16 aprile cambia il palinsesto dell’informazione

Il 16 aprile i giornalisti italiani hanno deciso di fermarsi, con lo scopo di chiedere il rinnovo del contratto. Lo sciopero è stato comunicato già il mese scorso e coinvolge diverse testate e reti televisive, tra cui Rai e Mediaset. Di conseguenza, le programmazioni degli approfondimenti e delle notizie subiranno variazioni o interruzioni durante quella giornata. La mobilitazione interessa i settori dell’informazione televisiva e giornalistica.

Giovedì 16 aprile i giornalisti italiani incrociano le braccia per il rinnovo del contratto. Lo sciopero, annunciato il mese scorso, prevede variazioni nella programmazione televisiva e dei programmi anche per le reti Rai e Mediaset. Si tratta del terzo sciopero in pochi mesi per l’informazione italiana, che in quest’occasione si mobilita per il rinnovo del contratto di lavoro Fnsi-Fieg e alla quale partecipa anche l’Usigrai, come comunicato dalla nota diramata dal sindacato dei giornalisti Rai. Dietro la mobilitazione c’è il rinnovo del contratto di lavoro, ormai scaduto da oltre 10 anni, che deve rispondere alle nuove modalità dell’informazione giornalistica e dare risposte sul fronte dei salari a fronte di una consistente perdita di potere d’acquisto da parte dei lavoratori e delle lavoratrici del settore.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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