Perché H&M chiude 160 negozi Barchiesi di Reputation Manager | L'etica non basta Zara ha un approccio più pragmatico

H&M ha annunciato la chiusura di 160 negozi in diverse nazioni. La decisione riguarda punti vendita situati in varie aree del mondo e si inserisce nel processo di ristrutturazione della rete commerciale dell'azienda. Andrea Barchiesi, analista in reputazione aziendale, ha commentato la scelta, sottolineando che l’etica aziendale da sola non basta, e che alcune grandi marche adottano strategie più pratiche, come nel caso di un noto rivale.