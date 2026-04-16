Perché H&M chiude 160 negozi Barchiesi di Reputation Manager | L'etica non basta Zara ha un approccio più pragmatico
H&M ha annunciato la chiusura di 160 negozi in diverse nazioni. La decisione riguarda punti vendita situati in varie aree del mondo e si inserisce nel processo di ristrutturazione della rete commerciale dell'azienda. Andrea Barchiesi, analista in reputazione aziendale, ha commentato la scelta, sottolineando che l’etica aziendale da sola non basta, e che alcune grandi marche adottano strategie più pratiche, come nel caso di un noto rivale.
H&M chiude 160 negozi in tutto il mondo. Andrea Barchiesi, esperto in analisi reputazionale, a Fanpage.it spiega le criticità che il brand sta affrontando.🔗 Leggi su Fanpage.it
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