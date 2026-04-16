Perarolo rinascita | nuovo polo sociale tra sport e memoria

Il 14 aprile, la comunità di Perarolo, nel comune di Vigonza, ha inaugurato un nuovo polo sociale dedicato a sport e memoria. L’evento ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti locali, che hanno assistito alla cerimonia di apertura e alla presentazione delle strutture. La realizzazione di questo spazio mira a offrire un punto di incontro e a preservare la storia del territorio.

Il 14 aprile la comunità di Perarolo, nel comune di Vigonza, ha celebrato il completamento dei lavori di ristrutturazione del proprio patronato, una struttura che riceve ora l’omaggio al Servo di Dio Vinicio Dalla Vecchia, figura nata in questo luogo e scomparsa nel 1954 durante un incidente sul Catinaccio. L’intervento ha trasformato l’edificio in un centro polifunzionale capace di accogliere diverse generazioni, grazie a un rinnovamento che ha toccato sia gli spazi interni che le aree esterne. La riqualificazione degli spazi tra sicurezza e socialità. L’operazione di recupero non si è limitata alla semplice manutenzione degli ambienti interni o del bar, ma ha puntato a restituire un senso di vivibilità all’intero complesso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Perarolo rinascita: nuovo polo sociale tra sport e memoria Notizie correlate Teatro, sport e arte: la rinascita sociale in Rai1Oggi, domenica 15 marzo 2026, il programma televisivo ‘Da noi… a ruota libera’ torna in onda alle 17. Leggi anche: Ferrarese, Grazzi nuovo leader Bersaglieri: tra tradizione, memoria e impegno sociale per il territorio.