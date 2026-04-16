Secondo i pm di Caltanissetta, il giudice considerato il più influente in Italia avrebbe avuto legami con la mafia e sarebbe stato influenzato da imprenditori coinvolti in attività criminali. Si sostiene anche che il giudice abbia escluso dal dossier «Mafia e appalti» riferimenti a Falcone e Borsellino. I media in questa fase mantengono il silenzio su questi sviluppi.

I pm di Caltanissetta danno credito a chi sostiene che la toga fosse «a disposizione» di imprenditori malavitosi Avrebbe pure affondato il dossier «Mafia e appalti» isolando Falcone e Borsellino. Eppure i media sorvolano. Per anni i magistrati della Procura di Roma, che oggi indagano sui rapporti economici tra l’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e Mauro Carroccia, ristoratore e presunto prestanome del clan Senese, sono stati guidati da un procuratore che gli inquirenti di Caltanissetta accusano di avere favorito la mafia e aver contribuito a quel clima di isolamento che ha portato all’uccisione di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Per i pm il giudice più potente d’Italia era contiguo alla mafia: media muti

Notizie correlate

Leggi anche: Impastato tra gli studenti: "Siete l’arma più potente per sconfiggere la mafia"

Vasco Live 2026 diventa “green”: cosa c’è davvero dietro il progetto ambientale del tour più potente d’ItaliaIl rock, da sempre sinonimo di eccesso, energia e consumo, prova a riscrivere il proprio immaginario.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Il giudice salva la Costituzione se dà ragione al pm anche quando viola la legge; Rogoredo, i testi dal giudice: Mansouri ucciso per affari; Caso Delmastro-Caroccia, faro dei pm sui contatti con il clan Senese e sul fratello del ristoratore; Torino, caso intercettazioni nell'inchiesta Bigliettopoli, la Cassazione conferma le sanzioni ai magistrati: il pm Colace trasferito a Milano.

Il giudice salva la Costituzione se dà ragione al pm anche quando viola la leggeIl paradosso del caso Esposito: si è detto che le carriere non posso essere separate perché giudice e pm stanno con lo Stato, mentre ... huffingtonpost.it

La giustizia italiana è davvero sottofinanziata?L’Italia non spende meno rispetto alla media europea, ma il personale a disposizione è decisamente inferiore perché giudici e pm sono pagati troppo. Uno studio dell’Osservatorio sui conti pubblici ita ... ilfoglio.it

Dal 16 al 22 aprile 2026, il calendario delle vendite in Italia e nel mondo si articola tra arte antica e contemporanea, vini pregiati, gioielli, fumetti e design, con le principali case d’asta internazionali impegnate tra Europa e Stati Uniti. - facebook.com facebook

Malagò: "Allegri prossimo CT dell'Italia Qualsiasi cosa dicessi verrebbe strumentalizzata" x.com