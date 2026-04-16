Pechino Express 2026 stasera la sesta tappa | le anticipazioni di giovedì 16 aprile
Stasera va in onda la sesta tappa di Pechino Express 2026, con le coppie che proseguono il loro percorso in Cina. Dopo il primo impatto con il Paese, i concorrenti affrontano nuove sfide e tappe del viaggio. Le anticipazioni di giovedì 16 aprile suggeriscono che il percorso si fa più impegnativo, con diverse prove lungo il tragitto. La puntata si svolge in un contesto di continui spostamenti tra le diverse località cinesi.
Dopo il difficile primo impatto con la Cina, con una quinta tappa da ben 519 km da Shanghai al villaggio di Yuliang, vinta ancora una volta dalle DJ Jo Squillo e Michelle Masullo, Pechino Express 2026 prosegue il suo viaggio in territorio cinese con un'altra puntata che si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena. Dopo gli ottimi ascolti della settimana scorsa, 577.000 spettatori pari al 2,60% di share, stasera i concorrenti rimasti in gara dovranno affrontare ben 355 chilometri, guidati anche stavolta dalla seconda inviata di questa edizione, Giulia Salemi, pronta a supportare il padrone di casa Costantino della Gherardesca a dieci anni di distanza dalla sua partecipazione come concorrente insieme alla mamma Fariba Tehrani.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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