Paura sotto la sopraelevata | calcinaccio grosso come un mattone colpisce un motociclista

Un giovane motociclista di 19 anni è rimasto ferito dopo essere stato colpito da un calcinaccio caduto dalla sopraelevata in via dei Pescatori, vicino ai Waterfront. Il pezzo di materiale, grande quanto un mattone, si è staccato dalla struttura e ha colpito il veicolo in transito, causando lesioni al conducente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per ricostruire l’accaduto e mettere in sicurezza l’area.