Paura sotto la sopraelevata | calcinaccio grosso come un mattone colpisce un motociclista
Un giovane motociclista di 19 anni è rimasto ferito dopo essere stato colpito da un calcinaccio caduto dalla sopraelevata in via dei Pescatori, vicino ai Waterfront. Il pezzo di materiale, grande quanto un mattone, si è staccato dalla struttura e ha colpito il veicolo in transito, causando lesioni al conducente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per ricostruire l’accaduto e mettere in sicurezza l’area.
Un motociclista di 19 anni è rimasto ferito in via dei Pescatori, all'altezza dei Waterfront, dopo essere stato colpito da un calcinaccio staccatosi dalla soprastante sopraelevata. Secondo quanto riferito dai soccorritori il pezzo era "grosso come un mattone".Intorno alle ore 12 di giovedì 16.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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