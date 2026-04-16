L'Iran avrebbe proposto e sta considerando la possibilità di permettere la navigazione libera delle navi nel tratto omanita dello Stretto di Hormuz. Questa mossa potrebbe segnare un cambiamento rispetto alle precedenti restrizioni imposte sulla zona, che rappresenta un punto strategico per il traffico marittimo mondiale. La notizia ha suscitato reazioni di varia natura tra le nazioni coinvolte, in un momento di tensione crescente nella regione.

L'Iran avrebbe proposto e starebbe valutando la possibilità di consentire la libera navigazione delle navi dal lato omanita dello Stretto di Hormuz. La proposta, trapelata nelle ultime ore dalle principali cancellerie internazionali, sarebbe legata a un eventuale accordo più ampio con gli Stati Uniti e rappresenterebbe un primo segnale di de-escalation su uno snodo strategico da cui transita circa il 20 per cento dei flussi globali di petrolio e gas. Il dossier resta però altamente instabile. Da Teheran, un consigliere della guida suprema, Mohsen Rezaei, ha accusato il presidente statunitense, Donald Trump, di voler "fare il poliziotto" nello Stretto, avvertendo che le navi statunitensi attualmente impiegate nel blocco alle navi potrebbero diventare bersagli in caso di escalation.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Passo indietro dell'Iran su Hormuz? Si apre un nuovo scenario, la tensione è altissima

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