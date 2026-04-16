Partita raccolta fondi per la famiglia di Dino Carta

Il 13 aprile 2026, la città di Foggia ha vissuto un momento di grande dolore a causa di un evento che ha colpito profondamente la comunità. In risposta alla tragedia che ha coinvolto la famiglia di Dino Carta, si è organizzata una partita di calcio per raccogliere fondi destinati a sostenere le esigenze di coloro che sono stati colpiti. L'iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e appassionati, uniti dalla volontà di aiutare.

Il 13 aprile 2026, la città di Foggia è stata sconvolta da una tragedia immensa. Dino Carta, personal trainer stimato e amato da tutti, è stato brutalmente ucciso mentre portava a spasso il suo cane. Un gesto di violenza inspiegabile ha strappato alla vita un uomo buono, solare e generoso, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di chiunque lo conoscesse. Dino era più di un professionista: era un amico sincero, un punto di riferimento, un fratello per molti. Con la sua passione per il fitness e il suo spirito altruista, ha aiutato e ispirato tantissime persone, sempre con il sorriso e senza mai conoscere cattiveria. Oggi, il suo ricordo vive soprattutto nelle sue due amate bambine, che si trovano ad affrontare un futuro senza la guida e l’amore del loro papà.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Partita raccolta fondi per la famiglia di Dino Carta Notizie correlate Oggi a Senigallia l'ultimo saluto a Franco Amoroso: partita la raccolta fondi per aiutare la sua famigliaLe esequie del 60enne paziente oncologico che aveva atteso per ore una barella al pronto soccorso dell'ospedale di Senigallia, tanto da doversi... Avviata raccolta fondi per le bambine di Dino: "Con il suo spirito altruista ha aiutato tante persone"Quando scriviamo, alle 13:04 di giovedì 16 aprile, alla raccolta fondi aperta su Gofundme, hanno già partecipato 360 persone, per un importo...