Parte il primo collegamento ferroviario Parma-Liegi

È stato inaugurato il primo collegamento ferroviario intermodale tra Parma e Liegi, gestito da CargoBeamer. La nuova tratta rappresenta una connessione aggiuntiva per il Parma Terminal, parte del gruppo CEPIM, e mira a rafforzare i collegamenti logistici tra Italia e Paesi del Nord Europa. La linea permette di trasportare merci tra le due città attraverso un sistema ferroviario intermodale.

È partito il primo collegamento ferroviario intermodale tra Parma e Liegi effettuato da CargoBeamer, una nuova relazione che rafforza il posizionamento di CEPIM nel panorama della logistica europea e amplia le connessioni di Parma Terminal (PARTE del gruppo CEPIM) verso il mercato del Nord Europa.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Turismo, parte un nuovo collegamento ferroviario dalla Svizzera alla Romagna: le tappe del trenoL’Emilia-Romagna sarà collegata direttamente a Zurigo grazie ai nuovi servizi Eurocity attivi tutti i giorni dal 30 maggio al 5 ottobre 2026. Parte il treno Parma-Zurigo: al via il nuovo collegamento internazionaleParma e l’Emilia-Romagna saranno collegate direttamente a Zurigo grazie ai nuovi servizi Eurocity attivi tutti i giorni dal 30 maggio al 5 ottobre...