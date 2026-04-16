Panico in Italia rapina in corso | Hanno degli ostaggi Orrore totale la situazione

Nella mattinata di mercoledì 16 aprile, a Napoli si è verificata una rapina in una filiale bancaria situata in piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere Arenella. La situazione ha causato forte tensione tra i presenti, con alcune persone che si trovano attualmente in ostaggio. La polizia è sul posto e sta gestendo la vicenda, mentre si attendono aggiornamenti sulle modalità e sull’evoluzione della situazione.

Momenti di forte tensione nella tarda mattinata di mercoledì 16 aprile a Napoli, dove è in corso una rapina in banca nella filiale Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere Arenella, nella zona collinare della città. Secondo le prime informazioni, all’arrivo delle forze dell’ordine i rapinatori si sarebbero barricati all’interno dell’istituto di credito. Non è escluso che all’interno della banca ci siano ostaggi tra dipendenti o clienti. Il racconto dei testimoni. Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto un uomo con il volto coperto da un casco integrale entrare nella banca con un’arma in pugno. L’uomo sarebbe arrivato in motocicletta, guidata da un complice che lo avrebbe accompagnato davanti all’ingresso della filiale.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Panico in Italia, rapina in corso: “Hanno degli ostaggi”. Orrore totale, la situazione Notizie correlate Terrore al Vomero, rapina in corso all’istituto di credito: rapinatori barricati con gli ostaggiRapina in atto nella tarda mattinata di oggi, 16 aprile, presso la filiale del Crédit Agricole situata in piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere... Allarme bomba in Italia nella scuola: panico totale, cosa sta succedendoIn un momento in cui la routine mattutina sembrava procedere secondo i soliti binari, un’improvvisa ombra di incertezza ha squarciato la tranquillità... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Giovane fugge dalla comunità e semina il panico in città; In fuga dopo una rapina in via Milano a Como: fermato dalla polizia locale; Rapina ad Avellino: assolto l’imputato per insufficienza di prove; Avellino, rapina al centro Wind di viale Italia: assolto il presunto complice. Entra armato all'Unicredit di Rialto a Venezia e tenta una rapina, arrestatoRapina all'Unicredit di Rialto, a Venezia, questa mattina, dove verso le 10 un uomo sui trent'anni, del Veneziano, è entrato armato di coltello nella filiale e ha seminato il panico puntando la lama c ... ansa.it Rapina al supermercato, pistola puntata alla cassiera e panico tra i clienti: arrestati in dueI Carabinieri di Roma Cassia hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due uomini, ritenuti i responsabili di una violenta rapina consumata lo scorso 26 ... leggo.it Sciame d'api in una strada di Ostia: panico ma anche preoccupazione per la loro sorte (VIDEO) - facebook.com facebook