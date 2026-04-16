Panariagroup dà continuità alla presenza in Germania sottoscritto accordo con Meta Wolf Ag

Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. ha firmato un accordo con il gruppo tedesco Meta Wolf AG, rafforzando così la sua presenza in Germania. La società internazionale, specializzata nella produzione e distribuzione di superfici ceramiche, ha annunciato questa collaborazione tramite comunicato ufficiale. La notizia riguarda un'ulteriore espansione del gruppo nel mercato europeo, senza ulteriori dettagli sui termini dell'intesa.

Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., gruppo internazionale di primo piano nella produzione e distribuzione di superfici ceramiche, annuncia la sottoscrizione di un accordo con il gruppo tedesco Meta Wolf AG.L'accordo riflette un'evoluzione del modello di presenza di Panariagroup sul mercato.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Meta piano per la superintelligenza parte da un accordo da 100 miliardi di dollari con amdlateralmente alle dinamiche della competitività nel campo dell’intelligenza artificiale, l’alleanza tra Meta Platforms e AMD segna una svolta... Meta, accordo da 27 miliardi con Nebius sull’IAMeta ha firmato un accordo da 27 miliardi di dollari con Nebius, piattaforma cloud con sede ad Amsterdam specializzata nell’addestramento e...