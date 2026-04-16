Pallanuoto | Pro Recco schiaccia il Florentia l’Ortigia vola al Salerno

Nella pallanuoto di Serie A1 maschile, la Pro Recco ha ottenuto una vittoria schiacciante contro il Florentia, rafforzando la propria posizione in classifica. Nel frattempo, l’Ortigia ha conquistato un risultato positivo in trasferta contro il Salerno, salendo di posizione. I risultati delle partite disputate tra il 14 e il 15 aprile 2026 contribuiscono a definire ulteriormente la gerarchia del campionato.

La gerarchia della Serie A1 maschile di pallanuoto subisce un ulteriore consolidamento con la Pro Recco che, dopo il turno infrasettimanale disputato tra il 14 e il 15 aprile 2026, mantiene un primato matematico inattaccabile. Mentre i liguri continuano a dominare la classifica con 63 punti, le dinamiche del campionato si fanno serrate nelle zone calde della salvezza e nella lotta per l’accesso ai play-off, con l’Ortigia che ottiene un successo fondamentale in trasferta contro il Salerno. Dominio ligure e distanze tecniche nel vertice. Il ritmo imposto dalla Pro Recco appare ormai difficilmente scalfibile per le avversarie dirette. La squadra di casa ha piegato la resistenza del Florentia con un netto 18-9, un risultato che non solo consolida la posizione dei padroni di casa a quota 63 punti, ma accentua il divario con i toscani.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pallanuoto: Pro Recco schiaccia il Florentia, l’Ortigia vola al Salerno Notizie correlate Pallanuoto, la Pro Recco resta a punteggio pieno in Serie A1. Ortigia corsara col SalernoIn attesa del posticipo di mercoledì prossimo tra Napoli e Quinto, si gioca il turno infrasettimanale in Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile:... Pallanuoto, torna la sfida a distanza tra Pro Recco e Brescia in Serie A1. Salerno-Ortigia sfida delicata in zona play-outDopo la pausa per la World Cup torna con un turno infrasettimanale la regular season della Serie A1 di pallanuoto maschile: il 21° turno è già... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: LIVE Italia-Grecia 16-14, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: successo in rimonta per il Settebello. Pallanuoto, la Pro Recco resta a punteggio pieno in Serie A1. Ortigia corsara col SalernoIn attesa del posticipo di mercoledì prossimo tra Napoli e Quinto, si gioca il turno infrasettimanale in Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile: nella ... oasport.it Pallanuoto, torna la sfida a distanza tra Pro Recco e Brescia in Serie A1. Salerno-Ortigia sfida delicata in zona play-outDopo la pausa per la World Cup torna con un turno infrasettimanale la regular season della Serie A1 di pallanuoto maschile: il 21° turno è già iniziato ... oasport.it