Pagamenti in contanti cambia tutto | nuovo limite e più controlli

A partire dal 2027, l’uso del contante in Europa sarà soggetto a nuove regole, con un limite più stabile e controlli più severi. Sebbene il contante resti ammesso, entreranno in vigore norme che uniformano le modalità di pagamento e rafforzano i controlli. La normativa si applica a tutti i Paesi membri, garantendo un quadro più chiaro e coordinato per le transazioni in contanti in tutto il continente.

Dal 2027 il contante continuerà a essere utilizzabile in tutta Europa, ma dentro un quadro normativo più strutturato e uniforme. L’Unione europea ha infatti deciso di intervenire sulle regole che disciplinano i pagamenti in denaro contante, introducendo limiti e obblighi progressivi con l’obiettivo di ridurre l’area dell’anonimato nelle transazioni di importo elevato. Non si tratta di una stretta improvvisa né della fine delle banconote, ma di un processo graduale di armonizzazione tra i diversi Paesi membri, che oggi applicano regole spesso molto differenti tra loro. Leggi anche: Tetto massimo contanti 2022, il limite ai pagamenti torna a 2000 euro ma solo per poco: quando la nuova soglia Il nuovo quadro europeo sui pagamenti in contanti.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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