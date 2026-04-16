Paderno Dugnano arrestato 43enne | deve scontare 6 anni e 10 mesi

Martedì 14 aprile, a Paderno Dugnano, è stato fermato un uomo di 43 anni, residente a Bovisio Masciago. La polizia ha eseguito un ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti, che prevede una pena residua di circa sei anni e dieci mesi di reclusione. L’arresto si è svolto nel centro abitato, senza ulteriori dettagli sul contesto o sulle motivazioni dell’ordine di detenzione.

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