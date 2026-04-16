Open school scuola dell' infanzia e primaria La Zolla via Carcano

Si svolge presso la scuola dell'infanzia e primaria La Zolla, situata in via Carcano a Milano, un evento di Open School dedicato alla scuola primaria. L’iniziativa permette alle famiglie di visitare gli ambienti e conoscere il percorso educativo offerto, che mira a supportare lo sviluppo delle competenze, del metodo di studio e della consapevolezza personale dei bambini. L’appuntamento si rivolge a chi desidera approfondire l’offerta formativa della scuola.

Partecipa all’Open School della Scuola Primaria La Zolla di Milano e scopri un percorso educativo che accompagna ogni bambino nello sviluppo delle conoscenze, del metodo di studio e della consapevolezza di sé.Durante l’Open School sarà possibile conoscere il progetto educativo, visitare gli spazi.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Notizie correlate

open day scuola la zolla via carcanoPartecipa all’Open School della Scuola dell'Infanzia e Primaria La Zolla di Milano e scopri un percorso educativo che accompagna ogni bambino nello...

Primaria e scuola dell'infanzia chiuse per interruzione della fornitura di energia elettricaA seguito della comunicazione da parte del fornitore dell'interruzione di energia elettrica per la giornata di mercoledì 28 gennaio dalle 8:00 alle...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Tutti gli open day delle scuole di moda da conoscere se volete lavorare nel settore; Open School del Terzo Paradiso, in arrivo una camminata educativa per famiglie; Bandi e Avvisi; Ivrea: Infermieristica, Open day il 18 e tanti incontri nelle scuole.

Open school scuola dell'infanzia e primaria La Zolla via CarcanoNel web che corre, noi scegliamo verifiche e domande scomode. Anche quando richiedono settimane. Con due caffè al mese sostieni una redazione che mette i fatti prima dell’effetto. Il beneficio è ... milanotoday.it

Open day alla scuola dell’infanzia e del nido Chiappello di TiglioleSabato 10 gennaio 2026, dalle 10 alle 12, è in programma una giornata di open day alla scuola dell’infanzia e al nido Regina Chiappello di Tigliole, nella sede di Pratomorone, in strada Bricchetto ... atnews.it

Open School Scuola dell'Infanzia e Primaria - facebook.com facebook