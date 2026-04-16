Omaggio al centenario della morte di San Francesco | al via il Maggio dei libri in città

Da fine aprile a fine maggio, la città ospita la nuova edizione del “Maggio dei Libri”, iniziativa nazionale che invita alla lettura come modo per arricchire la propria cultura e libertà. In concomitanza, si celebra anche il centenario della morte di San Francesco con eventi dedicati. La proposta include incontri, mostre e momenti di riflessione, rivolti a tutto il pubblico e organizzati in vari spazi cittadini.

Torna a Messina da fine aprile a fine maggio “Il Maggio dei Libri”, la campagna nazionale che promuove la lettura come strumento di libertà e crescita civile. Il Comune di Messina aderisce all’iniziativa con un programma articolato di eventi che coinvolge istituzioni, associazioni, scuole.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Ottavo Centenario della morte: Assisi si apre al mondo con l'ostensione del corpo di San FrancescoOggi pomeriggio la solenne cerimonia nella Basilica inferiore alla presenza di 300 frati. Concerto per il Capodanno dell’Annunciazione e l’ottavo centenario della morte di San FrancescoCampi Bisenzio, 20 marzo 2026 – Domenica 22 marzo alle 15 presso la Chiesa di San Giovanni Battista all’Autostrada a Campi Bisenzio si terrà un... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Nell’Auditorium Gervasio di Matera un intenso omaggio a San Francesco d’Assisi; Omaggio in musica a San Francesco Sabato 11 aprile; Rumori di armi e colloqui di pace: San Francesco e il Sultano; Il manifesto di Umbria Jazz 2026 ha la firma di Dario Fo. San Francesco, ottavo centenario della morte: duecento studenti a Santa CaterinaAll’Auditorium Santa Caterina le premiazioni del concorso incentrato sul Cantico delle Creature, dodici i lavori premiati. Il vincitore si è aggiudicato 250 euro in buoni libro ... trevisotoday.it Nell’Auditorium Gervasio di Matera un intenso omaggio a San Francesco d’AssisiUn evento speciale, tra parola e musica, per celebrare una delle figure più luminose della storia: San Francesco d’Assisi ... trmtv.it 15 aprile 2026- Preghiera del mattino e Santa Messa I frati del Sacro Convento vi invitano a unirvi a loro nella Basilica di san Francesco in Assisi per la preghiera del mattino seguita dalla Santa Messa. - Vuoi far celebrare una S. Messa secondo le tue intenz - facebook.com facebook San Francesco da Paola o San Francesco d’Assisi Risponde il cantautore calabrese FRANCESCO PINTUS sul tappeto verde del mio GREEN CARPET #radioromasound #sanfrancesco #francescopintus #bussoletti #greencarpet x.com