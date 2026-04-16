Olimpiadi Liguria-Piemonte-Lombardia? Presidente Coni | Insieme si costruiscono progetti vincenti

La candidatura per le Olimpiadi e le Paralimpiadi nel Nord-Ovest coinvolge Liguria, Piemonte e Lombardia. Il presidente del Coni ha dichiarato che lavorare insieme permette di sviluppare progetti più solidi. La proposta mira a unificare gli sforzi tra le tre regioni per la partecipazione a un evento sportivo internazionale di grande rilievo. La macchina organizzativa si sta attivando per promuovere questa iniziativa comune.

Si mette in moto la macchina per promuovere la candidatura della Liguria, insieme a Piemonte e Lombardia, per una futura edizione delle Olimpiadi e Paralimpiadi nel Nord-Ovest.Le amministrazioni di regione e capoluogo, insieme alle regioni di Piemonte e Lombardia e alle città di Torino e Milano.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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