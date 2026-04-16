In Consiglio comunale a Napoli è stata avanzata una richiesta formale per ospitare le Olimpiadi del 2036. La proposta ha suscitato reazioni diverse tra i consiglieri, ma al momento non ci sono decisioni ufficiali. La città sta valutando la possibilità di candidarsi, anche se l’idea viene considerata difficile da realizzare. Nessuna conferma definitiva è arrivata sulle modalità e sui tempi di questa proposta.

Un evento, quello delle Olimpiadi a Napoli, che potrebbe essere facilmente ascritto alla pura utopia. Ma la città è nota per riuscire a rendere reali anche queste visioni. E così, secondo Paolo Cuozzo del Corriere del Mezzogiorno, i consiglieri comunali del Pd avrebbero chiesto di candidare la città come sede delle Olimpiadi del 2036. Napoli sede olimpica?. Si legge sul Corriere del Mezzogiorno: Le più grandi vittorie, spesso, nascono da percorsi complessi cominciati a piccoli passi. Ed è questo che pensano i consiglieri comunali di Napoli, sponda Pd, che hanno chiesto, formalmente, al sindaco Manfredi, che è anche il presidente dell’Anci, di candidare Napoli quale sede delle Olimpiadi del 2036.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Olimpiadi 2036, spunta l’idea Napoli: c’è la richiesta dei dem in Consiglio comunale

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