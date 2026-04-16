Un’ex volto di “Uomini e Donne” sta per diventare mamma per la seconda volta. Di chi stiamo parlando? Scopriamolo adesso insieme. “Uomini e Donne” è da anni uno dei programmi televisivi più amati e più seguiti. E’ difficile che i fan del programma si dimentichino i volti dei protagonisti delle varie edizioni del dating show, non solo se si tratta di troniste o tronisti, ma anche corteggiatrici e corteggiatori. Un’ex corteggiatrice, tra le più amate in assoluto, ha appena annunciato di essere nuovamente incinta. Di chi stiamo parlando? Di Irene Capuano, proprio lei, la scelta di Luigi Mastroianni! Irene Capuano, omonima della compagna dell’attore Francesco Arca, aspetta il secondo figlio dal compagno Christian Galletta.🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - “Nuovo uragano nella nostra vita”, l’ex volto di Uomini e Donne è incinta

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