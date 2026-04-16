Nuovo attacco di Trump Meloni replica | ‘Non si può dividere l’Occidente’
Per il secondo giorno di fila, l’ex presidente degli Stati Uniti ha rivolto critiche alla premier italiana, aumentando la tensione tra i due. Meloni ha risposto chiedendo di non dividere l’Occidente, mentre le dichiarazioni di Trump sono state riportate dai media nazionali. La vicenda si inserisce in un clima di crescenti scambi di opinioni tra le figure politiche di diversi paesi. La discussione ha attirato l’attenzione di analisti e osservatori politici.
Per il secondo giorno consecutivo, Donald Trump torna all’attacco di Giorgia Meloni, alzando i toni dello scontro diplomatico. L’ex presidente americano definisce la premier italiana “negativa”, collegando il giudizio alla posizione di Roma sulla guerra in Iran. Un affondo che segna un cambio netto rispetto ai toni elogiativi dei mesi passati. Durante un’intervista con la giornalista di Fox Maria Bartiromo, Trump chiarisce che i rapporti con l’Italia non sono più quelli di un tempo. Sottolinea come i Paesi che non hanno sostenuto la sua linea sull’Iran non possano più essere considerati partner allo stesso livello, aggiungendo un riferimento strategico alle forniture energetiche italiane.🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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