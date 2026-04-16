Nuovo attacco di Trump Meloni replica | ‘Non si può dividere l’Occidente’

Da thesocialpost.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per il secondo giorno di fila, l’ex presidente degli Stati Uniti ha rivolto critiche alla premier italiana, aumentando la tensione tra i due. Meloni ha risposto chiedendo di non dividere l’Occidente, mentre le dichiarazioni di Trump sono state riportate dai media nazionali. La vicenda si inserisce in un clima di crescenti scambi di opinioni tra le figure politiche di diversi paesi. La discussione ha attirato l’attenzione di analisti e osservatori politici.

Per il secondo giorno consecutivo, Donald Trump torna all’attacco di Giorgia Meloni, alzando i toni dello scontro diplomatico. L’ex presidente americano definisce la premier italiana “negativa”, collegando il giudizio alla posizione di Roma sulla guerra in Iran. Un affondo che segna un cambio netto rispetto ai toni elogiativi dei mesi passati. Durante un’intervista con la giornalista di Fox Maria Bartiromo, Trump chiarisce che i rapporti con l’Italia non sono più quelli di un tempo. Sottolinea come i Paesi che non hanno sostenuto la sua linea sull’Iran non possano più essere considerati partner allo stesso livello, aggiungendo un riferimento strategico alle forniture energetiche italiane.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

nuovo attacco di trump meloni replica 8216non si pu242 dividere l8217occidente8217
© Thesocialpost.it - Nuovo attacco di Trump. Meloni replica: ‘Non si può dividere l’Occidente’

Notizie correlate

Attacco di Trump a Meloni, Schlein: "Condanniamo l'accaduto, nessuno può minacciare il nostro governo"“È accaduta una cosa gravissima e voglio esprimere la nostra più ferma condanna, che sono certa sarà unanime in quest’aula, per l’attacco del...

Leggi anche: 16/04 – Nuovo attacco di Trump a Meloni – Lancia la moglie dal balcone e si toglie la vita – Il toto ct alimenta il caos panchine in A

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Trump all’Iran: un ultimatum dopo l’altro; Trump attacca di nuovo Papa Leone: Qualcuno gli dica che l’Iran ha ucciso 42mila innocenti; Trump: Meloni negativa, con chi rifiuta aiuto cambia il rapporto; Trump ancora contro il Papa: 'Dovrebbe tacere su guerra in Iran'.

nuovo attacco di trumpTrump attacca di nuovo Papa Leone: Qualcuno gli dica che l’Iran ha ucciso 42mila innocentiMilano, 15 apr. (Adnkronos Salute) - Ci sono alcuni provvedimenti importanti in questo momento all'esame del Parlamento. Noi ci siamo trovati al centro di una tempesta perfetta: oltre ai cambiamenti ... ilfattoquotidiano.it

nuovo attacco di trumpTrump attacca di nuovo Meloni: È stata negativa, con chi rifiuta aiuto cambia rapportoLeggi su Sky TG24 l'articolo Trump attacca di nuovo Meloni: È stata negativa, con chi rifiuta aiuto cambia rapporto ... tg24.sky.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.