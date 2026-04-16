Nuovo attacco di Trump Meloni replica | ‘Non si può dividere l’Occidente’

Per il secondo giorno di fila, l’ex presidente degli Stati Uniti ha rivolto critiche alla premier italiana, aumentando la tensione tra i due. Meloni ha risposto chiedendo di non dividere l’Occidente, mentre le dichiarazioni di Trump sono state riportate dai media nazionali. La vicenda si inserisce in un clima di crescenti scambi di opinioni tra le figure politiche di diversi paesi. La discussione ha attirato l’attenzione di analisti e osservatori politici.