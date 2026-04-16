Nunzio In clamorosa quiete in mostra da Lorenzelli Arte

lorenzelli arte inaugura la stagione 2026 con un progetto inedito e particolarmente significativo: "Nunzio. In clamorosa quiete", mostra dell’artista curata da Luca Massimo Barbero e Matteo Lorenzelli, on view dal 24 marzo all’8 maggio 2026.Allestita nelle due sale della lorenzelli arte, la.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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