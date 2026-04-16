Non chiamatelo figlio di | Lorenzo Paratici sa fare gol

Lorenzo Paratici, figlio dell’attuale direttore sportivo di una squadra di calcio, sta attirando l’attenzione per le sue prestazioni sul campo. Durante la partita a Trigoria, ha segnato diversi gol, dimostrando abilità e determinazione. La sua presenza in campo si fa notare, e le sue reti conquistano il pubblico. La sua performance sta suscitando interesse tra gli appassionati di calcio e gli addetti ai lavori.

Diciotto anni ancora da compiere. Un tempo Antonello Venditti cantava che erano “troppo pochi per promettersi il futuro”. E probabilmente è così ancora adesso. Ma di questi tempi in Italia c’è una necessità quasi fisiologica di puntare sui giovani soprattutto nel mondo del calcio alla luce di tre mondiali falliti e di una crisi che non sembra conoscere fine. Scovando tra i talenti emergenti ce ne è uno con un cognome di certo non banale. Stiamo parlando di Lorenzo Paratici, figlio di Fabio. Ex calciatore ma soprattutto direttore sportivo di Samp, Juventus e Tottenham prima dell’approdo alla Fiorentina in questa stagione. Lorenzo è un classe 2008 ma sta bruciando le tappe nel settore giovanile della Roma dove è arrivato in estate proprio dalla Sampdoria in prestito con diritto di riscatto.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Non chiamatelo "figlio di": Lorenzo Paratici sa fare gol Notizie correlate Leggi anche: PODCAST – Non date retta ai pazzi: a Conte piace fare gol e sa come si fa Leggi anche: Davvero il figlio di Stankovic è più forte del padre? Come gioca, cosa sa fare, il suo futuro