Quattro governatori sono stati iscritti nel registro degli indagati in relazione a fondi pubblici destinati a Niscemi. Secondo quanto accertato, nei bilanci regionali siciliani risultano ancora 12 milioni di euro di risorse finanziarie non utilizzate, destinate a interventi di sicurezza e tutela del territorio. La questione riguarda quindi la gestione di fondi pubblici per un intervento specifico nel comune siciliano, ancora in parte irrevocabilmente non impiegati.

«Per Niscemi sono stati spesi troppi pochi soldi». Vero. Nelle casse regionali siciliane ci sono ancora 12 milioni di euro di fondi mai spesi per mettere in sicurezza il paesino siciliano. Se invece fossero stati utilizzati, forse si sarebbe potuto evitare lo sgretolamento del 25 gennaio. Quello che suona strano è che per fare chiarezza, la Procura di Gela dà inizio a un'autentica pesca a strascico, con un eccesso di scrupolo che lascia perplessi. Tra gli indagati per la frana del paesino in provincia di Caltanissetta ci mette un po' tutti. Tredici iscritti al registro (per ora), compresi i presidenti della Regione Sicilia in carica dal 2010 al 2026: Raffaele Lombardo, Rosario Crocetta, Nello Musumeci e Renato Schifani, tutti di centrodestra.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Niscemi, indagati 4 governatori. "Un fiume di denaro mai usato"

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